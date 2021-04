Scontro fra due auto, una sfonda un muro ed entra in.... casa Foto

PADOVA- Oggi, 12 aprile, alle 13:30 allarme per un incidente stradale: i vigili del fuoco sono intervenuti in via Campagna a Galliera Veneta Due auto si sono scontrate violentemente e una è poi finita con il muro di un’abitazione, che è stata gravemente danneggiata: ferito un automobilista.

I pompieri arrivati da Cittadella hanno messo in sicurezza i mezzi; ferito il conducente della Kia Venga preso in cura dal personale del Suem per essere poi trasferito in ospedale. Illeso invece l’automobilista della della Bmw 435, finito contro l’abitazione. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.



Sono ora in corso le operazioni di puntellamento del poggiolo da parte di una ditta con la collaborazione della squadra dei vigili del fuoco.