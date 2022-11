Padova. Ripreso mentre sniffa alla fermata del bus: arrestato spacciatore. Il video è stato condiviso anche da Matteo Salvini

PADOVA - Nel video sniffava droga alla fermata dell'autobus. E ora è finito in manette. Maaouia Khouja, 39enne tunisino, è stato arrestato in zona stazione. I poliziotti della Squadra mobile lo hanno riconosciuto grazie a un video, ricondiviso sui social anche dal ministro Matteo Salvini, che lo mostrava mentre si drogava in luogo pubblico. Su di lui pendeva un mandato di cattura emesso dalla Procura di Padova. Condotto in carcere, dovrà scontare 4 mesi di reclusione per spaccio.

Stazione ferroviaria di Padova.

E c’è pure chi propone leggi per la droga libera… pic.twitter.com/FdkMFAdPHy — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 4, 2022

Gli altri controlli

Altri 3 gli spacciatori fermati dalla polizia. In via Viotti, dove alcuni residenti si lamentavano della presenza di stranieri che fermavano giovani proponendo droga, gli agenti hanno fermato un 29enne tunisino irregolare. A casa sua hanno trovato un panetto di hashish di 15 grammi e altre dosi della stessa sostanza. In via Beato Pellegrino, invece, un altro pusher è stato notato avvicinarsi a un'auto, consegnare un involucro e ricevere del denaro. E ancora, a Selvazzano Dentro i poliziotti hanno denunciato un 22enne nigeriano pluripregiudicato: controllato all'interno di un appartamento di via Rubano, gli hanno sequestrato 10 dosi di cocaina oltre ad alcuni grammi di marijuana.