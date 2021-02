​Corriere della droga pedinato e arrestato: aveva due etti di eroina in ovuli nell'addome

PADOVA - Corriere della droga arrestato nei giorni scorsida i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova. L'uomo aveva oltre due etti di eroina, divisi in ovuli, all'interno dell'addome.

Nel corso di un’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti presso la stazione ferroviaria, svolta con l’ausilio delle unità cinofile, è stato notato un soggetto scendere da un treno proveniente da Bologna, che, alla vista dei militari, ha dato segni di nervosismo, destando il loro sospetto. I Finanzieri hanno prontamente pedinato a distanza l’individuo, che, nel frattempo, era salito a bordo di un autobus. Si è quindi provveduto a fermare il mezzo di trasporto pubblico e a sottoporre a controllo di polizia il soggetto, immediatamente accompagnato presso gli uffici del Nucleo di polizia economico-finanziaria per l’identificazione, in quanto manifestava segni d’insofferenza. Dopo aver effettuato la perquisizione personale senza rinvenire la sostanza illecita, i militari hanno condotto l’uomo, di origine nigeriana, presso il nosocomio cittadino per sottoporlo a specifici accertamenti strumentali, all’esito dei quali venivano individuati 20 ovuli, contenenti stupefacente, occultati nelle cavità endo-addominali.

Il soggetto è stato tratto in arresto e sono stati sequestrati 218 grammi di eroina del valore stimato, sul mercato al dettaglio, di 12.000 euro circa. Informato prontamente il magistrato di turno della locale Procura della Repubblica, l’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale cittadina, a disposizione della citata Autorità giudiziaria. L’operazione condotta dai Finanzieri di Padova s’inquadra nell’ambito del dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti e di controllo del territorio, specie nei principali punti di aggregazione della città, e testimonia il continuo impegno del Corpo nella repressione del narcotraffico a tutela della comunità.

