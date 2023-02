Padova. Sequestrato oltre un chilo e mezzo di hashish: i cani antidroga in azione a Mortise

PADOVA - L'unità cinofila ha trovato un chilo e mezzo di hashish tra gli arbusti. Si stava svolgendo una normale sessione di addestramento della Squadra cinofili in zona Mortise. Ad un certo punto i cani Tarol e Pavlov hanno fatto capire ai loro conduttori di aver annusato qualcosa. In una zona boschiva, tra gli arbusti, erano nascosti panetti di hashish per oltre un chilo e mezzo: alcuni erano confezionati con un adesivo su cui era disegnata la Gioconda, quasi fosse la firma dello spacciatore.