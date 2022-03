Vigilante padovano arrestato per spaccio

VICENZA - La notte scorsa un 27enne padovano è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. La polizia locale di Piovene Rocchette (Vicenza) stava effettuando dei controlli quando ha fermato l'auto del padovano su via Gorizia. Il conducente si è subito qualificato come guardia giurata e quando i vigili hanno chiesto i documenti, il passeggero è scappato via dall'auto, si è arrampicato su una recinzione alta due metri di un giardino privato e ha fatto perdere le sue tracce.

In auto i vigili hanno trovato un involucro con 49 grammi di cocaina pertanto il 27enne è stato inseguito e poi arrestato. La pistola di servizio è stata posta sotto sequestro cautelativo.