PADOVA - Un tunisino è stato denunciato dalla polizia di Padova per detenzione di stupefacenti e violazione delle prescrizioni per l'emergenza Covid 19. L'intervento degli agenti della Volante è avvenuto in via Vianello, a Padova, dove era stato segnalato un assembramento di persone. Durante i conseguenti controlli C.A., 21 anni, tunisino, è stato visto gettare a terra un involucro, subito recuperato dalla polizia. Il pacchetto conteneva 8,97 grammi di marijuana. Il tunisino è stato identificato e denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sanzionato per violazione alle prescrizioni Emergenza Covid 19.

Inseguimento nella notte a tutta velocità nella città deserta: raffica di infrazioni in un colpo solo PADOVA - Inseguimento nella notte, lungo le strade della città deserta: è successo stanotte alle ore 1.40 in via del Plebiscito, intersezione con via Cardinal Callegari, quando una pattuglia della Volante, si è avvicinata ad un'auto con due persone a bordo, subito partita a razzo per sfuggire ai controlli e far perdere le proprie tracce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA