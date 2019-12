Blitz antispacciatori, tunisino insulta gli agenti: denunciato

PADOVA - Ieri mattina gli agenti hanno ricevuto da via Ansuino da Forli’ una segnalazione di spacciatori. Sul posto i poliziotti individuavano una delle persone segnalate, un tunisino ventisettenne, che, pur non essendo stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, opponeva resistenza al controllo ed ingiuriava gli agenti: veniva quindi bloccato, compiutamente identificato e successivamente indagato per oltraggio e resistenza.



Nel corso della mattinata è stato poi arrestato Vincenzo Scala, 45enne di Napoli, residente a Padova, per la pena di due mesi e mezzo da scontare per furti.