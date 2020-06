16mila euro nelle mutande: incastrato dagli schiamazzi per la lite con la moglie

PADOVA - Una banale lite con la moglie, gli è costata il carcere e il ritrovamento di 16mila euro in contanti infilati nelle mutande. E già perchè Andrea Bianco, padovano di 53 anni, all'arrivo dei carabinieri si è fatto sorprendere con oltre tre grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Strumento usato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente. È accaduto alle 15 di lunedì 8 giugno, quando i militari sono stati contattati da alcuni vicini di casa della coppia spaventati per le grida provenienti dall'appartamento. Quando gli uomini dell'Arma sono intervenuti, il 53enne è apparso da subito molto nervoso.



Tanto che ha tentato la fuga resistendo al controllo da parte dei carabinieri. I militari con l'obiettivo di fermarlo, hanno utilizzato dello spray urticante in loro dotazione. Una volta bloccato Bianco, hanno iniziato a perquisirlo trovandogli addosso oltre tre grammi di marijuana avvolti in un involucro di cellophane e i sedicimila euro in contanti.



Ma a incastrare il 53enne è stato il ritrovamento di un bilancino di precisione, per gli inquirenti lo strumento per pesare e confezionare le dosi di droga. E così il 53enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri mattina Bianco è comparso davanti al giudice per il processo per direttissima. Il suo avvocato, però, ha chiesto i termini a difesa e così l'udienza è stata rinviata. Il processo si terrà entro la fine del mese. Ultimo aggiornamento: 11:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA