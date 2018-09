Piantagione di marijuana scoperta dall'elicottero della Finanza: un arresto

PIAZZOLA SUL BRENTA - Una piantagione di marijuana scoperta dall'elicottero. Era "mimetizzata" tra alte piante di mais, in comune di Piazzola sul Brenta, ma non è sfuggita alla sezione aerea della guardia di finanza di Venezia, che effettua quotidianamente sorvoli del territorio. Dall'elicottero, hanno attivato la compagnia di Cittadella delle Fiamme Gialle. Giunti sul posto, i militari a terra hanno confermato le intuizioni dei colleghi in elicottero: dopo una attenta ricognizione, tra le piante di mais sono state trovate 14 piante di marijuana in piena maturazione, alte circa due metri e mezzo.



Con l’ausilio delle unità cinofile del Corpo è stata quindi eseguita la perquisizione dell’abitazione situata vicino al campo coltivato, dove sono state rinvenute 97 parti di piante in essicazione (per un peso di kg. 3,20), oltre mezzo kg di sostanza già essiccata e oltre 100 grammi di semi di cannabis indica, nonché ulteriore materiale utile al confezionamento della sostanza stupefacente.



Il responsabile, S.A.R., cittadino italiano, di anni 50, con precedenti per uso personale di sostanze stupefacenti, è stato arrestato in flagranza di reato.

