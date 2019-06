Droga dalla Colombia in Veneto: blitz Edera in Calabria, arrestati 3 veneti

I carabinieri del Ros, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria e con la collaborazione della polizia colombiana, olandese e la gendarmeria francese, hanno disarticolato un'associazione criminale dedita al narcotraffico e riconducibile alla 'ndrangheta reggina.



La droga veniva importata dalla Colombia e dall'Ecuador, attraverso gli scali portuali di Anversa, Rotterdam e Gioia Tauro, oltre che tramite trasporti su gomma, per poi essere destinata alla vendita nel nord Europa, in Canada e in Italia, in particolare in Lombardia e Veneto. Nella notra regione arrestati: Antonio Maniero, 64 anni, di Piove di Sacco e domiciliato a Camponogara; Antonio Bastianello, 62 anni, di Brugine; Ferdinando Scremin, 59 anni, di Cittadella. Il primo era stato già arrestato a fine anni 90 nell'operazione Rialto che smantellò la mala del Maniero.



Nel corso dell'attività investigativa sono stati sequestrati centinaia di chilogrammi di stupefacenti e arrestati due latitanti italiani che avevano trovato rifugio in Colombia. I dettagli dell'operazione saranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà alle 11 nella sede del comando provinciale dei carabinieri di Reggio Calabria.

