Festini e droga: sette minori nei guai, 17enne aveva un chilo di hashish

di ​Cesare Arcolini

LEGNARO - Adolescenti di buona famiglia, studenti modello, ma con il vizio della droga. Una sconvolgente verità è venuta a galla nelle ultime ore grazie ad un’imponente attività messa in atto dai carabinieri della stazione di Legnaro. Si è scoperto che decine di ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni usavano quotidianamente stupefacenti e i più scaltri del gruppo si erano messi anche a spacciare. Ieri mattina all’alba i militari comandati dal maresciallo Marialdo Rossin hanno effettuato sette perquisizioni domiciliari come disposto dalla procura dei minori di Venezia. A casa di un diciassettenne di Legnaro è stata rinvenuta una tavoletta di hashish di oltre un etto, un modico quantitativo di marijuana, oltre a bilancini di precisione e tutto il necessario per il confezionamento delle singole dosi. I carabinieri hanno anche sequestrato alcune utenze telefoniche nelle quali erano contenute oggettive prove che confermavano l’acquisto e la vendita di droga. Il diciassettenne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Ora si trova ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.



CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO