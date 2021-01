Blitz dei carabinieri con i cani antidroga: incastrato spacciatore greco di 17 anni

Durante la giornata di ieri - 26 gennaio - i militari di Mestrino (Pd), coadiuvati in fase operativa da unità cinofila antidroga di Torreglia, sono stati impegnati nello svolgimento di un’attività di contrasto alla diffusione degli stupefacenti. nella mattinata hanno eseguito una perquisizione locale finalizzata al rintraccio di sostanze stupefacenti denuncianto in stato di libertà per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, D. D., nato in Grecia nel 2003, residente a Mestrino, trovato in possesso di grammi 40 di marijuana, in parte gia’ confezionata in dosi, un bilancino elettronico e vario materiale per il confezionamento delle dosi di stupefacente.

Il decreto di perquisizione emesso dalla procura era stato precedententemente richiesto a seguito degli risultanze investigative: il 17enne e’ risultato elemento molto attivo nello spaccio di droghe, nel territorio di quel comune, nei confronti di altri minorenni. Tutto il materiale e’stato sequestrato. inoltre, nel tardo pomeriggio, a conclusione di una mirata attivita’ info-investigativa, i militari della citata stazione, in veggiano, procedevano alla perquisizione locale e personale finalizzata alla ricerca di sostenze stupefacenti nei confronti di B. G., nata nel 2005, residente a Veggiano trovando occultati grammi 41 di haschish; la somma in contanti di 150 euro, riconducibile all’attivita’ di spaccio; un involucro contenente tracce di marijuana; un telefono cellulare verosimilmente utilizzato per i contatti prodromici alle cessioni di stupefacente. tutto il materiale, anche in questo caso, e’ stato sequestrato. sono ancora in atto le indagini per identificare i fornitori delle sostanze indicate ai due minorenni.

