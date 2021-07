Nascondeva la droga nella siepe del suo giardino: arrestato spacciatore 49enne all'Arcella

PADOVA - È stato arrestato ieri pomeriggio (giovedì 8 luglio) dalla Squadra mobile della questura di Padova un 49enne padovano che nascondeva nella siepe di casa quasi mezzo chilo di marijuana. Già noto per diversi precedenti legati allo spaccio, l'uomo è stato a lungo monitorato dagli agenti. Nella sua abitazione in zona Arcella riceveva quotidianamente le visite di diverse altre persone, che erano in realtà i clienti che riforniva di stupefacente.

APPROFONDIMENTI MESTRE Sputa la droga nascosta in bocca e la dà alla cliente:... MESTRE Spacciano eroina nel parco con i giochi di via Tasso, arrestati due... GORIZIA Pendolare in Slovenia per acquistare la droga: giovane in manette MESTRE Arrestato spacciatore 75enne di coca, percepiva la pensione di...

Al loro arrivo il 49enne era solito frugare nella siepe del giardino ed estrarre degli involucri, che poi portava in casa o nel garage. Durante la perquisizione scattata giovedì, sono stati trovati e sequestrati mezzo chilo di marijuana e un bilancino di precisione. Lo spacciatore è quindi stato arrestato e trasferito in carcere.