PADOVA - Portava la droga a Padova e la "tagliava" per guadagnare migliaia di euro alle spalle degli assuntori. Trafficante di droga nigeriano irregolare sul territorio nazionale scoperto e arrestato dalla Squadra Mobile di Padova. Intercettato a piedi in zona Arcella ieri, 28 marzo, è stato identificato. Un certo nervosismo palesato dal sospettato ha indotto gli investigatori della Questura ad approfondire gli accertamenti. Nelle tasche dell'indagato è stato rinvenuto un mazzo di chiavi di un appartamento. In un primo momento il nigeriano ha riferito di non saperne nulla di questa casa, ma alla fine è stato convinto a portare gli agenti al suo domicilio. Ebbene, in casa è spuntato un bazar della droga compreso materiale per il taglio della sostanza stupefacente. Recuperati 16 ovuli di droga tra cocaina ed eroina e ulteriore sostanza da taglio, oltre a tutto il necessario per il confezionamento delle singole dosi. La sostanza era stata sapientemente occultata in più pnti della casa compreso un diffusore per ambienti. Il nigeriano, 44 anni, volto noto alle forze dell'ordine, è stato portato negli uffici della Questura e arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Indagini in pieno svolgimento per risalire alla piramide dello spaccio e ricostruire il giro di clienti che era riuscito a crearsi nel padovano.