Campionario di droghe e "francobolli" acquistati nel dark-web: 34enne arrestato

LIMENA - Un vero e proprio campionario di droghe quello trovato dai Carabinieri di Vigodarzere nell’abitazione di Alberto Tandoi, 34enne di Limena, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti nel pomeriggio di ieri, al termine di una perquisizione giunta dopo una accurata e articolata indagine. I militari coordinati dal loro comandante, hanno bussato alla porta del 34 enne con un decreto di perquisizione firmato dal pm Luisa Rossi, al termine di una precedente attività investigativa iniziata dopo che erano stati raccolti alcuni elementi di informazione che indicavano l’indagato come responsabile di un traffico di stupefacenti destinato, per lo più, al consumo nei locali da parte di chi cerca lo sballo.

Durante la perquisizione, sono stati trovati, nascosti in varie parti dell’abitazione, e sequestrati: 200 “francobolli” intrisi di sostanza stupefacente di tipo M.D.M.A.. Ogni francobollo, a sua volta, si suddivide in 9 parti, costituenti una dose, per un totale di 1800 dosi. Trovate anche 95 pastiglie aventi come principio attivo benzodiazepine, un involucro contenente 1 grammo di cocaina, un altro involucro con 9 grammi di mentanfetamina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi (buste di plastica).

E’ stato appurato come per approvvigionarsi dello stupefacente, l’indagato accedesse ad alcuni siti nel “Dark Web”, dove perfezionava gli ordinativi che gli venivano successivamente spediti, per posta, dall’Olanda. Alla luce degli elementi a suo carico, l’uomo è stato arrestato. Sono in atto ulteriori indagini per identificare i canali di rifornimento e verificare altre modalità di cessione dello stupefacente.

