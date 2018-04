Vedono la polizia e si agitano: arrestati 3 ragazzi con l'ecstasy

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA Nella serata di ieri, venerdì 20 aprile, la Squadra Mobile di Padova in collaborazione con gli agenti della Polizia Ferroviaria, notava un gruppetto di giovani italiani che si muoveva nervosamente tra i passeggeri del primo binario.I poliziotti, insospettiti da tale atteggiamento, decidevano di controllarli.I tre giovani, una ragazza di 19 anni e due ragazzi di 22 e 21 anni, apparivanoi, pertanto gli investigatori decidevano di perquisirli.L’intuito degli investigatori dava loro ragione: addosso alla ragazza,, sono state trovate 20 pasticche di ecstasy e 0.28 grammi di hashish, posti all’interno di una scatolina che la giovane aveva in tasca; addosso al 22enne di origine campane,63 pasticche di ecstasy, sempre contenute in una scatolina di metallo e nella disponibilità del 21enneuna scatola con all’interno 8 pasticche di ecstasy e un porta rullino per macchina fotografica contenente un involucro trasparente con quasi 6 grammi di marijuana.Dopo averli accompagnati in Questura, i tre sono stati arrestati e condotti in carcere.