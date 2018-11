Banda di ventenni, vita da vip vendendo droga agli studenti: 200 chili

di Marina Lucchin e Davide Tamiello

PADOVA - Bella vita. Tra viaggi, serate nei locali con arrivo in limousine, abiti eleganti e scatti da fotomodelli, cocktail e sigari pregiati,senza pensarci troppo. È questo quello che accomuna i cinque arrestati padovani dell'operazione Indore dei, che ieri mattina all'alba hanno eseguito complessivamente 16 su 20 ordinanze di custodia cautelare. A finire aisono Leonardo Staka, 26 anni, di Caselle di Selvazzano Dentro, Dario Pellizzon, 24enne di Vigonza, Mihail Eftene, moldavo di 24 anni di Rubano, Agostino Cirillo, 25enne di Padova. Obbligo di dimora, invece, per Nicola Bissaco, 28enne di Abano. Il loro business, come hanno illustrato i carabinieri ieri mattina, era basato sugli studenti delle scuole. In meno di un anno erano riusciti a importare e a vendere 200 chili di marijuana.