In auto con i figli piccoli a comprare la cocaina: 39enne padovano nei guai

PADOVA - Padre di famiglia padovano di 39 anni, sabato 2 luglio, non ha resistito all'idea di andare ad acquistare una dose di cocaina. E' giunto in piazzale Pontecorvo dove ad attenderlo c'era un pusher. Durante la trattativa, in auto, impietriti ad attenderlo, i suoi due figli minorenni. Lo spettacolo indecoroso e degradante è stato bloccato dagli agenti della Questura che dopo averlo identificato, l'hanno segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore e gli hanno ritirato la patente di guida. Non si sa questa prassi da quanto andasse avanti.