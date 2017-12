Elica gli taglia la gamba, il dottor Sala tornerà al lavoro dopo Befana

di Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - «Ho salvato tanta gente, anche». Negli ultimi mesi il dottore mestrino, primario di Otorinolaringoatria all'ospedale di Piove di Sacco , ha raccontato decine di volte la tragedia a cui è scampato lo scorso 13 agosto al largo della costa croata . «Ho rischiato di morire due volte - spiega ancora - prima perché potevosotto la barca e poi per l». Ma c'è una frase che sintetizza alla perfezione questa bella storia a lieto fine. L'ha scritta lo stesso primario nel proprio status WhatsApp: «Ho salvato tanta gente, anche Tito Sala», appunto. Dopo l'Epifania il medico tornerà in servizio, all'ospedale di Piove di Sacco ma anche nei suoi ambulatori di Piove, Mestre e Chioggia.«Non vedo l'ora di riprendere l'attività. La scorsa settimana ho ripreso piano piano a camminare, con le stampelle. Non poteva esserci regalo di Natale migliore. So che avrò dolori, so che zoppicherò, ma almeno potrò riprendere a fare il mestiere che amo. Sono felice per me e per i miei pazienti. Per operare, però, dovrò attendere febbraio. Stare troppo tempo in piedi, infatti, mi provocherebbe un affaticamento insostenibile».«A freddo ne sono ancora più convinto: quel giorno mi sono salvato la vita. Ho rischiato due volte di morire: per fortuna sono sempre rimasto lucido e non ho mai perso i sensi. Sangue freddo e conoscenze mediche sono state decisive. Ma se ora sono pronto a tornare a lavorare, devo sicuramente fare dei ringraziamenti. Anzitutto al chirurgo vascolare e al l'ortopedico che mi hanno operato a Spalato salvandomi la gamba, e poi al dottor Valerio Pozza e a tutta la sua equipe ortopedica di Piove, che mi hanno stabilizzato quella brutta frattura»...