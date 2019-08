CITTADELLA (PADOVA) - C'eranella casa del pusher dove è stato trovato , 23 anni, deceduto a Cittadella in seguito a unaarrestato per omicidio come conseguenza di un altro reato, ossia lo spaccio di eroina e cocaina, sostanze trovate nelle vicinanze del giovane deceduto.Sogliacchi avrebbe iniettato la dose letale al giovane cittadellese, ma in casa con i due c'era un terzo uomo, ora non indagato, ma sul cui ruolo i carabinieri stanno svolgendo stringenti accertamenti.Intanto in carcere a Padova, davanti al gip Domenica Gambardella, si è tenuto l'interrogatorio di garanzia di Sogliacchi. Questi ha raccontato la sua versione, ovvero avrebbe sostenuto di aver procurato la droga, ma di non averla iniettata lui stesso al 23enne. Il gip ha deciso di convalidare l'arresto e di disporre la misura cautelare in carcere.