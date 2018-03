Anffas, "Dopo di Noi: le nuove prospettive" nella giornata della disabilità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - In occasione della, l'Anffas Padova organizza il 28 marzo 2018 in Sala Paladin (palazzo Moroni), il convegno "Dopo di Noi: le nuove prospettive" focalizzato sulla Legge 112 del 2016, meglio nota come “Dopo di Noi”, e sul suo dichiarato obiettivo di “favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità”.«Scopo del convegno - spiega la moderatrice Lilia Manganaro - è capire in quali modi l'obiettivo della legge può tradursi concretamente in realtà». Saranno presenti e relatori il presidente nazionale Anffas,edL'iscrizione è obbligatoria e gratuita (100 i posti disponibili) deve essere effettuata entro il 23 marzo telefonando alla segreteria 049/8901188 (Barbara Marcon dal lun. al ven. 9/13.30) o inviando una mail a sede@anffaspadova.it