Dopo due anni di stop a causa della pandemia torna l’atteso “Holi festival dei colori”

PADOVA / TREVISO - L’Holi - Il festival dei colori, simbolo di gioia, amore e divertimento genuino che in sei anni di vita ha conquistato mezzo milione di “holi lovers” in tutta Italia, collezionando sold out ad ogni tappa tra spiagge, parchi e città, (il solo Holi ad esser entrato nelle sale cinematografiche come protagonista nel film “Forever Young” del regista Fausto Brizzi) è finalmente pronto a ripartire. Dopo la pausa forzata della pandemia di ben due anni, gli organizzatori (il trevigiano Fabio Lazzari e il vicentino Marco Bari), hanno confezionato una settima edizione che assicurano sarà spettacolare: «Siamo felici ed entusiasti di riportare la magia e la spensieratezza dell’Holi. Dopo un periodo così buio ce n’è davvero bisogno. Sin dall’esordio il nostro format si è sempre distinto dagli altri, perché non si riduce ad un semplice evento per divertirsi, ma simboleggia la voglia di vivere e soprattutto di condividere, è l’emozione di stare assieme, la gioia di tornare a riabbracciarci e amarci senza barriere tra arcobaleni multicolorati».

Per l’occasione i social saranno presi d’assalto con i suggestivi selfie dei partecipanti che si baciano e abbracciano tra mille colori. Come funziona il festival è comunque ormai noto a tutti: tanta musica dalla consolle dei dj, il vocalist che annuncia il countdown e alla fine tutti che lanciano in aria le polverine colorate e via con canti e balli tutti insieme. Oltre una decina le date fissate nei più noti litorali tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia, ma anche in alcuni capoluoghi di provincia. Come a Treviso, quando l’evento che accoglie migliaia di ragazzi andrà in scena domenica 26 giugno all’Ippodromo Sant’Artemio di Villorba. L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 16, mentre l’inizio dello show per le 17.30. Il costo d’ingresso è di 13 euro (più il diritto di prevendita) ed il ticket darà diritto ad una bustina di colore in omaggio. A Padova, invece, l’appuntamento è per le ore 17 di domenica 16 giugno allo Sherwood Festival 22 (ticket da 5 euro), all’interno del Park Nord dello Stadio Euganeo in Viale Nereo Rocco.

Pochi, però, sanno da dove derivi questo format che ha ispirato i due event manager. Durante la festa indiana denominata “Holi” interi popoli dei villaggi dell’India, Bangladesh, Nepal e Pakistan si lanciano sacchi di polverine colorate e gavettoni per celebrare la rinascita e l’amore e la definitiva sconfitta del male in favore del bene. La ricorrenza cade in primavera ed è portatrice di messaggi positivi universali, di amicizia, fratellanza e amore. Lazzari e Bari: «Il festival che abbiamo ideato è un veicolo per trasmettere i valori genuini di questa antica ricorrenza e soprattutto per manifestare l’anima solidale che sta alla base di tutto e per la quale abbiamo ideato il festival». Infatti, ciò che distingue l’Holi il Festival dei colori dagli altri format che lo imitano, sull’onda della viralità del fenomeno, è lo scopo solidale. Fin dall’esordio del festival, Lazzari e Bari raccolgono fondi per la Fondazione Fratelli Dimenticati che aiuta i bambini audiolesi di un villaggio in India.

IL FORMAT

Il format consiste nel lanciare in aria polverine colorate e profumate alla fine dei countdown che i vocalist o i dj ritmano dal palco, di solito sono cadenzati uno ogni ora. E si balla e ci si “colora” tutti insieme. Consigliati i capi in cotone bianco, anche perché le polverine sono naturali e atossiche, sono composte da talco e amido di mais, non contengono nessun metallo pesante, sono 100% eco friendly e si acquistano all’interno dell’area del festival. Insomma, un evento per tutti, dai grandi ai piccini. Unica “regola”: aver voglia di divertirsi tutti insieme pacificamente come vuole lo spirito della festa indiana.