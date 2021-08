Ritrovata Barbara Mischi, la donna scomparsa da Due Carrare

DUE CARRARE (PADOVA) - Ritrovata la donna scomparsa martedì scorso da Due Carrare, nel Padovano: Barbara Mischi è stata ritrovata dalla Protezione civile proprio nel giorno di Ferragosto, nella zona del Catajo, intorno alle 7.30 della mattina. La donna sarebbe in stato confusionale e disidratata, è stata soccorsa.

Ritrovata la donna scomparsa: dov'era

La donna è stata scorta da una squadra della protezione civile al km 14 della SS 16 di due Carrare sotto la vegetazione della scarpata. La signora in discrete condizioni fisiche, ma disidratata è stata presa in cura dal personale del Suem e poi portata in ospedale. Le operazioni di ricerca di tutte le squadre dei volontari sono state coordinate dall’unità locale di comando dei vigili del fuoco, secondo il piano provinciale delle persone scomparse della prefettura. Alle ricerche hanno partecipato operatori specializzati dei vigili del fuoco in topografia applicata al soccorso, cinofili, nucleo elicotteri, dronisti. Personale volontario della protezione civile, carabinieri, polizia locale, soccorso alpino.