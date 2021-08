PADOVA - «Non sappiamo niente. Nè per sperare in bene, né per temere il peggio. Vogliamo che Luisa sia cercata e, se la sua scelta sarà quella di voltare pagina, la rispetteremo. Ma vogliamo sapere se è ancora viva». Testa bassa, occhi lucidi, voce rotta. C'erano mamma Nelly Zampieri, papà Emilio Ceresola e la sorella Erica. Tutta la famiglia di Luisa Ceresola, la 34enne che manca da casa da esattamente due settimane e di cui non vi è ad oggi...

