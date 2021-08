Luisa, "scomparsa" per due settimane, la famiglia: «Ha vissuto nei boschi di Asiago dormendo all'addiaccio»

PADOVA - Quindici lunghi giorni fuori casa, passati all'addiaccio nei boschi attorno ad Asiago, facendo la spesa grazie alle poche decine di euro conservate in una carta prepagata. Un ritaglio di tempo per staccare da tutto e tutti, per immergersi nella natura e poter riflettere. Ma anche un tempo eterno per i parenti, prede del baratro dell'angoscia.

Si è presentata da sola a casa Luisa Ceresola, suonando il campanello mercoledì sera e facendo trasalire papà Emilio e mamma Nelly la aspettavano dal 3 agosto. Dove e come esattamente abbia trascorso questi giorni sarà lei stessa a raccontarlo ai familiari, nella misura e nei modi che riterrà giusti. Di certo è rientrata in buona salute e perfettamente lucida.

«Dobbiamo ancora realizzare bene il tutto, ma siamo felicissimi ha spiegato la sorella Erica. Lei è serena e per noi l'importante è che sia tornata e stia bene. La mattina del 3 agosto è uscita di casa arrabbiata dopo una discussione avuta in casa la sera prima. Voleva fare una passeggiata per sbollire, poi ha deciso di andarsene». Cominciando un vero e proprio viaggio introspettivo.

«Luisa è una donna sveglia, intelligentissima, pragmatica, sa badare a sé stessa ha aggiunto la sorella. Ci ha detto di aver raggiunto l'altopiano di Asiago e di essere rimasta per la maggior parte del tempo poco fuori dall'abitato. Lei dice di aver sempre dormito all'addiaccio, di essersi arrangiata con il cibo e i beni di prima necessità perché avendo un po' di contanti andava a fare la spesa sia in quella zona che verso Bassano».

Con Asiago la 34enne non ha apparentemente alcun legame: non era una meta di vacanze di famiglia, nessuna seconda casa, niente parenti o conoscenti che vivano in zona. «Pare l'abbia scelta perché restare in città con la prospettiva di trascorrere delle notti fuori casa la spaventava, temeva di mettersi in pericolo - prosegue Erica - Ha deciso di immergersi nella natura, laddove nessuno le avrebbe fatto del male e dove sarebbe potuta stare nell'ambiente che più ama, essendo anche una convinta ambientalista. Pare che nessuno l'abbia aiutata e avendo gettato via il telefonino non aveva un canale diretto per tenersi aggiornata. Io però spero che l'ondata di solidarietà che si è mossa in questi giorni per cercarla le sia arrivata, magari anche solo indirettamente.

Ieri ha preso un autobus ed è tornata a Padova, a casa. Stiamo cercando di vivere il tutto con grande normalità, i nostri genitori sono al settimo cielo. Saperla viva e in salute è per noi la gioia più grande».



