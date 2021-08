DUE CARRARE - Nessuna traccia. Questo l'esito dei due giorni di ricerche che hanno impegnato carabinieri, vigili del fuoco, guardie cinofile e Protezione Civile e che ancora tardano ad ottenere un possibile risultato. Nessuna traccia di una cinquantunenne che vive da qualche anno a Due Carrare e che, nella serata di martedì, ha fatto perdere le sue tracce. È stato proprio il marito a dare l'allarme non vedendola rientrare dalla sua uscita in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati