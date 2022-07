Cade dalla finestra della sua abitazione via Del Santo: 70enne gravissima

PADOVA - Una donna di 70 anni è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Padova dopo essere caduta dalla finestra al secondo piano della sua abitazione di via del Santo. A lanciare l'allarme questa mattina, 31 luglio, alcuni passanti che hanno visto il corpo della donna riverso a terra in mezzo alla strada, il marito in casa con lei. non si sarebbe accorto di nulla. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto si tratterebbe di un tentativo di suicidio.