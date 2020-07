Aggredisce e ferisce una donna in piazza della Frutta: denunciato 37enne bellunese

PADOVA – Aggredita e ferita da un giovane in piazza della Frutta: identificato, denunciato e allontanato con foglio di via. È accaduto giovedì pomeriggio, quando una pattuglia in servizio in piazza delle Erbe è stata avvicinata da una signora di 67 anni che riferiva di essere stata appena minacciata da un giovane. La donna specificava che, mentre si trovava seduta ai tavolini di un bar di piazza della Frutta, era stata avvicinata da uno straniero di colore al quale aveva dato l’elemosina. Nella circostanza un ragazzo che le era vicino, dopo averla insultata le aveva puntato contro una bottiglia in vetro minacciandola dicendole “ti spacco i denti, ti spacco la testa” e dopo aver dato un calcio a una sedia che andava a colpire una gamba della donna, il giovane si era allontanato, mentre la signora era stata soccorsa dalla barista di un locale.



Grazie all’accurata descrizione delle caratteristiche somatiche dell’aggressore, gli agenti hanno individuato e bloccato il giovane in compagnia di un cane che corrispondeva alla descrizione fornita e che veniva identificato in A.Z., bellunese di 37 anni, pregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona. L'uomo è stato accompagnato in Questura e denunciato per minacce aggravate. Alla fine gli è stato consegnato un foglio di via obbligatorio per Belluno emesso dal Questore con contestuale divieto di ritorno a Padova.



