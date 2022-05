Grave una donna di 51 anni accoltellata alla schiena dall'ex marito. Nel 1999 l'uomo aveva ucciso la convivente

PADOVA - Una donna è stata accoltellata alla schiena e ora si trova in gravi condizioni all'ospedale. Il tentato femminicidio si è consumato questa mattina, 10 maggio, all'interno di una abitazione in via Cafasso all'Arcella di Padova.

Cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione la vittima, Sandra Pegoraro di 51 anni, sarebbe stata raggiunta dall'ex marito Stefano Fattorelli, di un anno più giovane, che l'avrebbe pugnalata alle spalle. Sul posto, poco prima di mezzogiorno, sono giunti i carabinieri che hanno trovato la vittima in una pozza di sangue. La donna è stata trasportata d'urgenza in ospedale ed è stata immediatamente sottoposta ad un intervento chirurgico: ora è ricoverata in prognosi riservata.

Fermato un uomo

L'ex marito è stato fermato dai carabinieri e interrogato per l'intero pomeriggio. L'uomo ha precedenti per stalking e nel 1999 aveva ucciso con 33 coltellate la convivente Wilma Marchi.