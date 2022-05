Donna di 51 anni accoltellata alla schiena dall'ex fidanzato: è in gravi condizioni

PADOVA - Accoltella la ex fidanzata alla schiena, ora la donna lotta tra la vita e la morte. Il dramma si è consumato oggi pomeriggio, 10 maggio, in via Cafasso all'Arcella di Padova. Secondo una prima ricostruzione l'uomo di 50 anni avrebbe raggiunto la ex compagna, di un anno più grande, e con violenza l'avrebbe trafitta alla schiena. La donna è già in sala operatoria e le sue condizioni sono serie. L'uomo, invece, è stato bloccato dai carabinieri del reparto operativo di Padova che lo stanno interrogando. Rischia un'accusa per tentato omicidio. L'uomo, originario del Veronese, avrebbe già a suo carico gravi precedenti penali e anche per stalking.