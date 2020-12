Covid, è morto Donato Bilancia, serial killer delle prostitute: scontava 13 ergastoli

PADOVA - E' morto a causa del Covid a Padova il serial killer Donato Bilancia, 69 anni, condannato a 13 ergastoli per aver commesso una serie di 17 omicidi fra il 1997 e il 1998 in Liguria e nel basso Piemonte, in un arco di tempo di 6 mesi. Oltre agli ergastoli Bilancia doveva anche scontare 16 anni di reclusione per il tentato omicidio di Lorena Castro.

Tra i delitti più efferati quello commesso il 12 aprile '98, sull'Intercity La Spezia-Venezia, quando scassinò la porta del bagno del vagone e sparò a Elisabetta Zoppetti, uccidendola. Era noto anche come il serial killer delle prostitute.

Era stato trasferito al carcere Due Palazzi di Padova.

Ultimo aggiornamento: 18:32

