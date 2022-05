MASERÁ - «Mamma mia, mamma mia!», sussulta don Moreno Cattelan, che ancora non si è abituato alle sirene improvvise che interrompono i suoi racconti. Né nella ormai sua Leopoli, dove ha deciso di trasferirsi 17 anni fa lasciando Bertipaglia per costruirvi la Piccola Opera della Divina Provvidenza, né nel piccolo appartamento di Kiev, città dove si stava adoperando negli ultimi due anni per esportare quel modello virtuoso di piccola comunità aperta a tutti nei pressi della chiesa, tra campi sportivi e oratorio, dove aiutare ad inserirsi anche persone con disabilità.

Due anni difficili, quelli nella capitale, scanditi dalla pandemia prima e dalla guerra poi, con una fuga sotto le bombe il 24 febbraio, allo scoppio del conflitto, per rientrare a Leopoli, appunto, il porto sicuro che ha fatto sbocciare da una discarica. Da due mesi la sua missione è cambiata: «Ora ci troviamo ad accogliere i profughi» racconta con la voce calda di chi ha fatto della rassicurazione una costante sfumatura del parlato. Quasi 80 le persone che sta ospitando a Leopoli, molte di più quelle che ha fatto uscire dai confini ucraini.

L'IMPEGNO

«Abbiamo organizzato oltre dieci viaggi in pullman, portando quasi 500 persone in Italia: donne, bambini, ragazzi con disabilità. Abbiamo sostenuto anche tre viaggi la settimana, verso comunità cattoliche che si sono rese disponibili a Tortona, Foggia, Fano, Roma, Taranto, o punti specifici come Chirignano vicino a Mestre per un gruppo di ragazzi non vedenti. Qualcuno ha raggiunto parenti e amici, altri le famiglie italiane conosciute ai tempi di Chernobyl. Tutto in forma gratuita per loro, dal viaggio alla permanenza, ed in collaborazione con l'Ambasciata italiana, che ci ha anche mandato persone da mettere al sicuro e far partire».

LA SOLIDARIETÀ

Viaggi che in meno di 24 ore li portavano nel Nord Italia e che costavano più di mille euro, cioè più di quattro stipendi medi ucraini, per i quali in tanti, a partire dal Comune di Maserà, hanno fatto donazioni per Emergenza Ucraina Missione KievLeopoli all'iban: IT59 C030 6901 6021 0000 0061 578.

È più tornato a Kiev? «Giusto due giorni fa, per vedere fosse ancora tutto come lasciato. E così è, per il momento, nonostante il vuoto intorno. Appena fuori Kiev, infatti, abbiamo preso 5 anni fa un ettaro di terreno, sulla strada per Odessa, per costruirvi due fabbricati: una cappella ed un oratorio con il calcetto, il ping pong, il barbecue, il tappeto elastico. Un luogo in cui creare comunità tra 8 palazzoni da 25 piani, da 1300 appartamenti ciascuno. Ci sono più abitanti in questi blocchi che a Maserà si interrompe ridendo don Moreno, - e vi abitano coppie giovani con tanti bimbi piccoli».

Ora è proprio a loro che il sacerdote si trova a pensare: «Ai bambini non è chiaro cosa accada: sono incuriositi dalle sirene, dalle luci che vedono fuori, dalle esplosioni. A noi il compito di tenerli lontani dalle finestre, dal pericolo continuo. Che c'è ancora, nonostante molti che hanno raggiunto l'Italia ora vogliano tornare a casa per ricongiungersi ai propri cari, da noi si vedono senza prospettive, non conoscono la lingua, non hanno un lavoro. È un dramma umano sia per chi è qui in Ucraina, che per chi ne è uscito. Sta a noi accogliere questa sofferenza».