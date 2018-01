Don Contin, venti amanti, orge in canonica e minacce alle donne

di Lino Lava

PADOVA - Sulla parete della stanza c'è un Cristo in croce, con lo sguardo sofferente nel vuoto. E davanti a lui c'è un letto singolo, con una coperta a righe. Su quel copriletto ci sono oggetti sessuali di ogni genere. Fruste, falli, manette,. La stanza era al secondo piano della canonica di San Lazzaro, all'entrata Est della città. La ex parrocchia di, sospeso A Divinis dal vescovo di Padova, Claudio Cipolla.Il pubblico ministeroha concluso l'inchiesta nei confronti dell'ex parroco. Nel capo d'imputazione c'è la figura di don Contin. Un uomo violentissimo, con unache definiremmoIl sacerdote aveva una. E in quella stanza, al secondo piano della canonica, c'erano periodicamente delle. E don Contin le ha filmate, catalogando le registrazioni anche con i nomi dei papi.Violenza privata aggravata e minacce aggravate. Sono le accuse per le quali la Procura intende chiedere ildel sacerdote. Durante un anno di indagini si sono fatte anche altre ipotesi di reato. Come lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione. I sospetti c'erano, ma sono rimasti tali e il pubblico ministero Piccione chiede l'archiviazione. E le indagini non sono riuscite a spiegaredi don Contin.aveva le tasche piene di soldi, troppi soldi per un prete di una piccola parrocchia. A Cavallino Treporti, in provincia di Venezia, lo avevano visto più volte al volante di unar del valore di 70 mila euro. E del resto amava spacciarsi anche per avvocato, quando andava a cenare al ristorante Ca' Masieri di Trissino, in provincia di Vicenza. Affittava le stanze per gli scambi in un agriturismo di Grisignano di Zocco, sempre nel vicentino.