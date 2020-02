Scibetta (Ulss Euganea): «In provincia abbiamo 118 positivi, ma solo 11 ricoverati»

PADOVA - «In provincia di Padova abbiamo 118 positivi di cui solo 11 ricoverati, gli altri 106 sono in isolamento domiciliare perché non hanno alcuna sintomatologia o hanno sviluppato lievissimi sintomi» ha detto oggi Domenico Scibetta, direttore generale dell'Ulss 6 Euganea, nel corso di un aggiornamento sull'emergenza Coronavirus nel proprio territorio.

Scibetta ha aggiunto che i 106 casi meno gravi «sono costantemente seguiti dal nostro Dipartimento Prevenzione e dai propri medici, se la sintomatologia dovesse aggravarsi vengono subito presi in carico dalle nostre strutture». Per il dg in provincia di Padova «la situazione è sotto controllo, nel senso che è scattata subito una macchina organizzativa che ha dato i suoi frutti. Oggi abbiamo due cluster principali di cittadini positivi. Nel corso dei giorni si sono susseguite delle decisioni - ha concluso - che hanno seguito il criterio della proporzionalità».

IOV - Nessun caso positivo al Coronavirus è stato registrato nelle due sedi di Padova e Castelfranco Veneto (Treviso) dell'Istituto oncologico vento (Iov). Lo ha riferito oggi Giorgio Roberti, direttore generale dello Iov, e ha ricordato che «i nostri pazienti sono fragili, quindi abbiamo implementato dei percorsi che prevedono un'accoglienza dedicata e in cui i medici valutano attentamente la presenza di sintomi e la relazione tra questi e la patologia oncologica. Questo - ha concluso - viene fatto o al momento dell'accoglienza o anche telefonicamente».

Ultimo aggiornamento: 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA