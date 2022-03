PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA) - Sono note le immagini delle splendide stanze affrescate, così come quelle del parco esterno. Seppur trasmesse per pochi secondi, non sono sfuggiti gli scorci che accompagnano il modello ed imprenditore Mariano Di Vaio e la pubblicità di un un profumo. I piazzolesi hanno riconosciuto immediatamente gli spazi della splendida Villa Contarini. Proprio l'antica dimora, ora di proprietà della Regione Veneto, diverse settimane fa è stata scelta dalla nota casa di moda Dolce & Gabbana quale scenografia per le riprese pubblicitarie di un proprio profumo da uomo. Lo spot è diffuso in questi giorni da numerose emittenti. Si vede lo statuario modello, prima in pantaloni e canottiera bianca, poi a torso nudo, camminare tra le stanze, poi cavalcare un cavallo bianco sul piazzale della villa e lungo la riva del fiume Brenta.



Quindici secondi, questa la durata dello spot in onda in questi giorni e con diffusione planetaria, ma sufficienti prima di tutto ai piazzolesi, per riconoscere il gioiello architettonico. Ovviamente la pubblicità non indica il luogo in cui è stata girata, ma indirettamente, grazie al passaparola, questo quarto di minuto contribuisce a dare ancor più visibilità al magnifico monumento ed al suo grande parco. Giustamente orgogliosi i cittadini di Piazzola dell'importanza della loro città, ricca di storia, che ha dato i natali ad Andrea Mantegna.

La maison italiana nel 2019 ha scelto Di Vaio come testimonial del profumo. In Toscana, a Montepulciano, il primo set del prodotto mentre per la campagna di quest'anno c'è lo spot girato a Piazzola sul Brenta. In questo caso la presenza della troupe, data la particolarità degli spazi che possono essere chiusi al pubblico, è passata inosservata. Non però il lavoro finale non appena è stato trasmesso in televisione e nei vari canali internet. Non è la prima volta che Villa Contarini è utilizzata come set non solo pubblicitari, ma anche di film ed eventi.