Aprivano conti correnti bancari con documenti falsi, arrestati in tre

PADOVA - I carabinieri di Padova hanno arrestato due cittadini romeni e una moldava, Valise Dumitru,di 32 anni, Constantin Alexandru Matusa, 21 anni, e Natalia Elicov, 26 anni, accusati di frode per aver aperto conti correnti bancari utilizzando documenti falsi. Le indagini sono state avviate dopo la segnalazione di una banca di Padova che aveva notato negli ultimi mesi l'accensione da parte di cittadini romeni di più conti correnti con l'utilizzo di documenti falsi. I funzionari hanno quindi informato i carabinieri quando si sono trovati davanti uno straniero che voleva eseguire operazioni simili.



I militari sono arrivati sul posto e hanno trovato Dumitru con un documento che riportava la sua fotografia ma le generalità di un'altra persona, sempre romena, di cui aveva falsificato la tessera sanitaria. I carabinieri hanno poi rintracciato i due complici che lo aspettavano poco lontano: anche loro hanno mostrato ai militari documenti falsi. In auto hanno trovato otto carte di credito rilasciate da diverse banche di Padova, Venezia e Pordenone, oltre a 2000 euro in contanti e la chiave dell'abitazione di Villanova di Camposampiero (Padova) utilizzata dai tre come base per il loro soggiorno in Italia. Qui hanno trovato numerosi documenti di riconoscimento con diverse intestazioni e privi di fotografia, una pressa portatile per l'apposizione dei timbri a secco sui documenti e altri 2 mila euro. I tre sono quindi stati arrestati per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Stamattina con direttissima hanno patteggiato: 9 mesi a Dumitru, 10 mesi con sospensione della pena per Matusa ed Elicov.

