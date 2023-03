Padova. Docente si spaccia per esperto di gestione rifiuti ma non ha mai conseguito la laurea: indagato per truffa aggravata

PADOVA - Aveva fama di grande esperto in materia di bonifiche di rifiuti. Ma la sua laurea non solo non è riconosciuta: non l'ha mai conseguita. Il docente dell'Università di Padova è indagato per truffa aggravata ai danni dello Stato e di Enti pubblici e falsa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Le indagini

Tutto parte da alcune indagini del Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale di Venezia e dei carabinieri forestali di Mestre. Stavano indagando sulla corretta gestione di rifiuti pericolosi in provincia di Venezia e hanno visto che diversi incarichi di consulente ambientale venivano affidati a un docente del Bo, che sembrava essere un grande esperto di bonifiche di rifiuti contenenti amianto.

Il professore risultava laureato in Scienze ambientali nel 2006 all'Università di Miami, negli Stati Uniti, aveva un diploma di Tecnico ambientale, un altro di Referente tecnico per la realizzazione di ecocentri comunali e aveva la qualifica di pubblico ufficiale in qualità di ispettore ambientale. I carabinieri sono andati più a fondo e hanno scoperto che la Miami International University non è istituzionalmente accreditata negli Stati Uniti e non può quindi ritenersi appartenente al sistema di istruzione superiore di quel Paese. Per cui i titoli non sono riconosciuti in Italia e non si possono utilizzare per ottenere incarichi e partecipare a bandi di concorso. Ma c'è di più. I titoli vantati dal docente non sono mai stati realmente conseguiti. Eppure è riuscito a ottenere incarichi dalle pubbliche amministrazioni e da vari dipartimenti dell'Ateneo patavino tra il 2014 e il 2019. Il finto docente era anche titolare di una società specializzata in servizi connessi alla gestione e trattamento dei rifiuti, in particolare pericolosi.

Gli incarichi

In particolare è riuscito a vincere, tra il 2014 e il 2019, il bando di concorso per svariate ore di lezione: per l’insegnamento di Ecologia, Igiene Ambientale e Chimica degli Alimenti nel corso di laurea denominato “Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro”; per l’insegnamento di Scienze Propedeutiche e Ambientali nel corso di laurea magistrale denominato “Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione; per l’insegnamento di Informatica, attività seminariali nel corso di laurea denominato “Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro; per l’insegnamento di Tecniche della Prevenzione dell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro nel corso di laurea denominato “Ecologia, Igiene Ambientale e Chimica degli Alimenti”; per l’insegnamento di Tecniche della Prevenzione dell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro nel corso di laurea denominato “Informatica, Attività seminariali”; per l’insegnamento di Tecniche della Prevenzione dell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro nel corso di laurea denominato “L’efficacia negli Interventi di Prevenzione”; per l’insegnamento in informatica, attività seminariali (rischio amianto in ambiente di vita e di lavoro), nel corso di laurea denominato “Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; per l’insegnamento di Scienze propedeutiche e ambientali nel corso di laurea magistrale denominato “Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione; per l’insegnamento di Ecologia, igiene ambientale e chimica degli alimenti, corso di laurea denominato “Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro; per l’insegnamento di Ecologia, igiene ambientale e chimica degli alimenti, corso di laurea denominato “Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”; per l’insegnamento di Scienze Propedeutiche e Ambientali, corso di Laurea Magistrale denominato “Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione”; per l’insegnamento la Qualità nelle Attività di Prevenzione, corso di laurea denominato “Tecniche della prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di lavoro” . In molti altri concorsi pubblici risultava idoneo non vincitore, ma nel frattempo il curriculum continuava ad arricchirsi di titoli, esperienze e qualità professionali che, all’esito delle indagini, sono risultate non realmente conseguiti, curricula poi inviati ad altri enti pubblici (Comuni di Asiago, Sez. fallimentari di Tribunali, ecc.), acquisendo di conseguenza, illecitamente, qualifiche di pubblico ufficiale in attività di trattamento e gestione rifiuti pericolosi e incarichi di liquidatore.