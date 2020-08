PIANIGA Chiedono, senza mezzi termini, la rimozione della dirigente scolastica Stefania Papparella e il reintegro del docente Marco Rostellato. È questo il contenuto della raccolta firme organizzata dai genitori degli studenti di Pianiga (Venezia), partita sul web domenica e indirizzata alla direttrice dell'Ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo: «In riferimento agli articoli apparsi sulla stampa locale - si legge nel testo - ultimo atto di una situazione insostenibile nell'istituto comprensivo di Pianiga, noi genitori degli alunni frequentanti questa scuola chiediamo il suo intervento per il reintegro immediato nel suo ruolo di docente di religione del professor Rostellato, stimato nel nostro istituto e con noi da oltre 10 anni, e la rimozione dall'incarico di dirigente scolastica della signora Papparella. I nostri figli hanno diritto di avere una scuola fatta di persone che trasmettano loro cultura e valori». In tantissimi hanno già aderito: sono 500 le firme raccolte in meno di 48 ore, provenienti anche da Padova, dove l'anno precedente la dirigente condivideva l'incarico con Pianiga. Non si accontentano in paese di vedere reintegrato l'amato professore di religione, ma chiedono a gran voce di vedere sostituita anche la dirigente, accusata di avere creato non poche difficoltà a insegnanti e famiglie, più volte denunciate agli enti preposti.

LEZIONI A poco più di un mese dalla ripresa delle lezioni l'istituto è alle prese con il grave problema degli incarichi accessori: progetti esterni, gite, iniziative legate allo studio delle lingue. Nei mesi scorsi infatti tutti i docenti si sono dimessi da questi incarichi supplementari e facoltativi. Compreso il professor Rostellato, che era referente d'istituto per bullismo e cyberbullismo, in collaborazione con le forze dell'ordine, del progetto di Educazione alla sessualità in collaborazione con l'Ulss, dell'iniziativa di teatro sociale per ragazzi con Avis, nonchè ideatore del progetto di Spazio/ascolto per il benessere scolastico ed extrascolastico degli alunni, referente del progetto Aido a scuola e del progetto d'istituto Io sono la protezione civile. Tra i tanti incarichi anche quello di ideatore e referente della iniziativa In viaggio per l'Europa con la visita di Salisburgo e Monaco di Baviera, ideatore e referente del progetto In viaggio per crescere per le classi seconde, attraverso esperienze sportive e culturali a Sappada. In programma c'era anche la creazione di uno scambio culturale con una scuola di Salisburgo.

COLLEGHI Tutto sarebbe ora cancellato, assieme alle attività dei settanta colleghi insegnanti che hanno al pari rassegnato le dimissioni, lasciando in piedi solo 2 commissioni, disabilità e docenti in prova, per non creare problemi o ledere i diritti di categorie più fragili. Ora la richiesta dei genitori con la raccolta delle firme.

