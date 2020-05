Prende a bastonate un camionista che gli blocca la strada, poi urta dei passanti e scappa

MONSELICE – Ieri, venerdì 29 maggio, i carabinieri sono intervenuti in via Trentino all'incrocio con via Fragose, dove si era scatenato un acceso diverbio tra un 64enne del luogo e l’autista 39enne di un autoarticolato, residente a Bolognano (Pe), ritenuto responsabile dal contendente di aver bloccato con il proprio mezzo l'accesso alla via Fragose. Il diverbio degenera e il 64enne colpisce con un bastone il camionista, poi, salito a bordo della propria vettura, riparte a velocità ridotta, urta alcune persone nel frattempo sopraggiunte a seguito della lite, e si allontana.



I carabinieri hanno identificato le parti in causa che si sono riservate di presentare querela e hanno sequestrato il bastone utilizzato dal residente. Sono in corso ulteriori indagini per ricostruire l'esatta dinamica della rissa.



