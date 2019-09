di Gabriele Pipia

PADOVA - Giallo e apprensione in Sicilia per un ragazzo padovano in vacanza da solo a Pantelleria: il 22enneieri mattina avrebbe preso a noleggio una canoa per fare un giro in mare. Canoa che, insieme con un giubbotto salvagente, sarebbe stata ritrovata, nella notte, a ridosso della scogliera diMa del ragazzo, la cui famiglia sarebbe originaria di Palermo, nessuna traccia.Le ricerche, condotte da Capitaneria di Porto, da carabinieri, dai Vigili del Fuoco, dalla Protezione Civile e dall’Aeronautica, sono in corso. L’ipotesi più accreditata è che il giovane, spaventato dall’improvviso maltempo abbattutosi sull’isola, abbia volontariamente abbandonato l’attrezzatura sugli scogli per poi cercare riparo altrove.Intorno all’ora di pranzo di lunedì 9 settembre, si è diffusa la voce che il giovane fosse ricoverato al Pronto Soccorso di Pantelleria. Ma la cosa è stata seccamente smentita dal presidio medico dell’isola.Il ten. De Astis, comandante del distaccamento dell’Aeronautica militare di Pantelleria, ha detto al "Giornale di Pantelleria" che l’elicottero dell’82° Gruppo Sar di Trapani sarà impegnato nelle ricerche per tutta la giornata, dopo una scalo tecnico al Distaccamento per rifornirsi riprenderà le operazioni di ricerca”. La comunità dell'isola, intanto, è stta invitata ad avvertire immediatamente i Carabinieri o la Capitaneria di Porto qualora vedesse il ragazzo scomparso o lo conoscesse personalmente.