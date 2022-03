S. GIUSTINA IN COLLE - Droga, cucina non a norma, dipendenti in nero e uno addirittura senza permesso di soggiorno. Blitz interforze alla discoteca Storya di Santa Giustina in Colle. Nei guai la proprietà e alcuni avventori. L’intervento è scattato poco prima di mezzanotte e ha visto coinvolti personale del Nas e del Nucleo ispettorato del lavoro, i cinofili di Torreglia e il coordinamento dei carabinieri della Compagnia di Cittadella. Il servizio è stato organizzato nei minimi dettagli: sono state presidiate tutte le uscite d’emergenza del locale per evitare che qualcuno potesse allontanarsi. Le forze dell’ordine, una volta all’interno hanno fatto spegnere la musica e alzare le luci. All’interno sono stati identificati 290 giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni.



I RISULTATI

Le sorprese non sono mancate: un ventiduenne di Martellago durante la perquisizione personale è stato trovato in possesso di 9,6 grami di marijuana e 0,7 grammi di hashish. La droga è stata sequestrata e il giovane è stato segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore. L’arrivo in forze dei carabinieri ha creato il panico tra i presenti e chi aveva in tasca qualcosa di scomodo è riuscito a disfarsene gettandolo a terra, ma il cane antidroga ha fatto rinvenire complessivamente 4,1 grammi di cocaina e ulteriori 0,7 grammi di marijuana e 0,4 grammi di hashish.

Oltre alla presenza di sostanze stupefacenti tra gli avventori della discoteca Storya, i guai per la proprietà sono emersi quando è scattato il controllo del personale del locale e la qualità dei servizi offerti nelle cucine. Uno dei dipendenti, di origini asiatiche, è risultato irregolare sul territorio nazionale. Per questo motivo il legale rappresentante della Storya è stato denunciato per impiego di stranieri privi di permesso di soggiorno. Mano pesante anche sul fronte delle violazioni di natura amministrativa. Complessivamente il Nas e il Nil hanno elevato sanzioni per complessivi 12.500 euro. Le presunte irregolarità hanno riguardato normative sanitarie e il corretto impiego di manovalanza. Durante gli accertamenti, dopo un primo momento di imbarazzo dei presenti, non si sono registrate particolari criticità. L’intervento rientra in un progetto più ad ampio raggio teso a verificare l’attività ludiche nei locali notturni di tutta la provincia di Padova.



IL SINDACO

Messo al corrente dei controlli alla discoteca Storya il sindaco Moreno Giacomazzi ha riferito: «Le regole vanno rispettate, se le forze dell’ordine hanno evidenziato delle criticità hanno fatto bene ad intervenire. Capitolo droga: è assurdo che tra i giovani vi sia un consumo così importante di sostanze stupefacenti. Dobbiamo noi tutti interrogarci su questo fenomeno e correre quanto prima al riparo. In ballo c’è il futuro dei nostri giovani e il rischio per perdere per strada qualcuno di loro è doloroso e inaccettabile». L’attività di controllo dei locali proseguirà a tappeto anche nei prossimi fine settimana per tutelare la sicurezza della clientela e stroncare ogni forma di reato.

