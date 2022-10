Padova. Discoteca abusiva all'interno di un circolo privato: identificato presidente dell'associazione e addetti alla sicurezza

PADOVA - Una discoteca abusiva in un circolo privato. La scoperta è stata fatta dalla squadra amministrativa della Divisione Pas della Questura patavina e ora seguiranno accertamenti per capire se siano state violate delle norme del codice Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

La scorsa notte i poliziotti si sono recati in via Sarpi dove c'è un circolo privato. Che aveva allargato un po' troppo le sue attività. All'interno c'erano 350 persone e sembrava di essere in una discoteca. Senza autorizzazione. Gli eventi in programma venivano pubblicati sui social, esattamente come fa qualsiasi altro locale di intrattenimento, ma per entrare era necessario tesserarsi. Nel circolo era presente anche un calcio balilla ma non era esposta la tabella dei giochi proibiti. Il presidente dell'associazione, un 52enne trevigiano, è stato identificato così come i 4 addetti alla sicurezza: su questi ultimi verranno fatti delle verifiche in merito al possesso dell'autorizzazione prefettizia per svolgere tale attività. Sono stati controllati 20 avventori di cui 3 stranieri.