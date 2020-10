Discarica abusiva di rifiuti plastici scoperta e 5 persone denunciate

CASALE DI SCODOSIA (PADOVA) - Mille metri cubi di rifiuti plastici stoccati abusivamente in un capannone, pronti per essere spediti in India sono stati sequestri dai carabinieri nel Padovano e 5 persone sono state denunciate. Sotto sequestro è finita anche una discarica abusiva a Casale di Scodosia che si trovava nelle adiacenze dello stabilimento, al cui interno è stato trovato materiale altamente inquinante come toner esausti e fusti contenenti liquidi potenzialmente pericolosi. Ora i responsabili dello stoccaggio e del traffico di rifiuti rischiano multe fino a 26mila euro.

Il lavoro dei militari era partito da una segnalazione anonima, ed è stato in seguito a ulteriori accertamenti che si è arrivati ai nomi dei presunti responsabili. Il materiale plastico stoccato all'interno del capannone era pronto per essere inserito in due container e spedito in India con la falsa certificazione riportata nella bolla che indicava il trasporto di carta, una falsa indicazione che ora sarà opportunamente vagliata dagli investigatori.

