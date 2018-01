Cinema vietato per chi è in sedia a rotelle. «Sono indignato»

di Michelangelo Cecchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CITTADELLA - Un posto in prima fila che non è assolutamente segno di privilegio stando a come sono realizzate molteanche padovane. Lo ha sperimentato nei giorni scorsi, suo malgrado, il cittadellesedi 40 anni, da 3 costretto ina causa di un. «Durante il periodo natalizio ho voluto andare al cinema con mia moglie e mia figlia di 4 anni - racconta - per vedere un film d'animazione. Ho scelto un grande multisala dell'hinterland di Padova. A parte l'impossibilità di prenotare i posti per, arrivato al cinema l'unico posto per chi è in carrozzina è la prima fila dove data la vicinanza con lo schermo, è molto difficile vedere bene il film. Nel mio caso ero anche distante dai miei familiari seduti nei posti dov'è umanamente visibile la proiezione. Il multisala continua Bizzotto - è stato costruito una decina di anni fa, fa parte di una catena di cinema moderni molto grande ed è inaccettabile che ad oggi, non ci siano posti per i disabili, come avviene nel resto del mondo.Il signor Bizzotto non ce l'ha assolutamente contro la struttura in sè, ma pone l'attenzione verso coloro che progettano strutture di questi tipo. Anche volendo occupare una fila superiore aiutato dalle persone, ci fosse anche spazio per rimanere in carrozzina, non potrei farlo per ragioni di sicurezza. Quindi, o tutto è a norma, oppure non rimane che a terra in prima fila o stare a casa. La maggior parte delle sale non è predisposta, ed è per questo che non vedete al cinema persone con difficoltà motorie. La possibilità c'è. Ad esempio al Metropolis di Bassano del Grappa c'è un accesso dedicato, si entra in sala dall'alto con la rampa e i film si possono vedere bene».Il caso di Bragagnolo evidenzia quindi come spazi aperti al pubblico anche di recente costruzione, non permettono a persone con problematiche fisiche di accedervi normalmente. «Spero che la mia indignazione possa sensibilizzare l'opinione pubblica su queste delicate tematiche, anche perché quella di Natale è stata l'ennesima occasione nella quale il cinema mi è stato interdetto. Prima dell'incidente, andavo al cinema tre volte la settimana. Ora non posso più guardare i film con gli amici. Penso a quelle famiglie con bambini in carrozzina: perché non possono passare un'ora di serenità al cinema tutti assieme come qualsiasi altra famiglia? Penso ai giovanissimi che potrebbero andare al cinema con gli amici e rimangono a casa. Si parla tanto di far uscire i disabili dal proprio ambiente domestico, molti lo vorrebbero, ma fuori ci sono ancora tante barriere».