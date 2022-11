Padova. Scivola con la carrozzina nel canale, un passante lo trattiene e chiama i pompieri

PADOVA - Stava passando vicino a un canale e con la carrozzina è scivolato giù. La disavventura è accaduta questa mattina, 8 novembre, intorno alle 10.30 a un ottantenne. Si trovava in via Lago Dolfin a Padova e quando è scivolato un passante lo ha afferrato, trattenendolo per evitare che finisse nell'acqua del canale.

L'uomo ha allertato i soccorsi e i vigili del fuoco sono arrivati per riportare l'anziano sulla strada assieme alla sua carrozzina. L'80enne, rimasto leggermente ferito, è stato preso in cura dal 118 e trasferito in ospedale.