Sguardo all'insù, su Padova passa il dirigibile che ha seguito matrimoni reali e Giro d'Italia

PADOVA - Un immenso dirigibile con la sua classica forma allungata che solca silenziosamente il cielo portando con sé il logo e i colori di Goodyear. Un’apparizione che non passerà inosservata per tutti coloro che oggi, 11 luglio, si troveranno nei pressi della città del Santo. Dopo aver sorpreso i cittadini di Milano sabato 9 luglio, e aver sorvolato l’aera del Parco di Monza per fornire la copertura aerea della 6 Ore di Monza (FIA WEC) svoltasi ieri, il dirigibile Goodyear sta tornando a casa, affrontando un lungo viaggio che lo porterà, oggi, a sorvolare la zona di Padova.

Il viaggio del dirigibile

Per raggiungere Friedrichshafen il dirigibile è passato da Verona e proseguirà, poi, verso Venezia, arrivando a solcare il confine italiano da Gorizia. Il dirigibile Europa è un modello di ultima generazione semirigido Zeppelin NT di marca Goodyear con telaio inferiore o superiore rigido interno e un involucro pressurizzato che, ad oggi, è il più grande del suo genere al mondo. Lungo 75 metri – quasi tre quarti di un campo da calcio – e alto quasi 18 metri, è lo stesso modello utilizzato dai 3 dirigibili Goodyear operativi negli Stati Uniti. Arrivato per la prima volta in Europa nel marzo del 1972, ha conquistato i cieli del Vecchio Continente nei 14 anni successivi, partecipando a numerosi eventi sportivi e culturali di rilievo, tra cui il Gran Premio di Germania del 1985 al Nürburgring, gli Open di Francia del 1986 al Roland Garros e persino due matrimoni reali britannici, prima di andare in pensione e tornare, poi, negli anni successivi per seguire il Giro d’Italia nel 2011. E oggi continua a effettuare riprese aeree di eventi di grandissimo richiamo, come la 24 Ore di Le Mans, funzionando al tempo stesso come mezzo di comunicazione. Elena Versari, general manager di Goodyear Italia, ha dichiarato: «Siamo felici di accogliere di nuovo il passaggio del dirigibile Goodyear in Italia, che ormai sta diventando un appuntamento fisso del mese di luglio. È bellissimo vedere la sorpresa e lo stupore di chi, alzando gli occhi, riesce a scorgere in cielo il dirigibile Goodyear: un vero e proprio ambasciatore dei valori del nostro marchio, ma anche degli eventi più importanti di motorsport, e non solo, al mondo».