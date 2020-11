STANGHELLA/ROVIGO - Un buon marito e un affettuoso padre di famiglia, un capace dirigente pubblico oltre che un bravo cristiano, sempre pronto a mettersi al servizio del prossimo. Chi ha conosciuto Massimo, lo dipinge così. E adesso che la malattia lo ha strappato alla vita a soli 55 anni, la gioia di aver percorso con lui un tratto di strada cede il passo al dolore di averlo perso. «La tua casa ora è il cielo» scrive don Francesco Lucchini, parroco di Stanghella, sulla pagina facebook della comunità di cui il 55enne faceva parte.

UN LUNGO CALVARIO Massimo Andemo, ex direttore dell'ufficio territoriale di Este dell'Agenzia delle Entrate, poi trasferito a Rovigo, si è spento nella notte tra mercoledì e ieri all'ospedale di Piove di Sacco, dove era ricoverato da un paio di giorni. La malattia contro cui lottava da due anni e mezzo si è aggravata in modo repentino e improvviso, senza lasciargli scampo. «Era cosciente che si stava avvicinando il momento di concludere la sua esperienza di vita terrena racconta il parroco, che una settimana fa era andato a trovarlo a casa sua . L'unica preoccupazione di Massimo era il come sarebbe avvenuto il passaggio. Consapevole di quello che lui aveva vissuto da ragazzo, desiderava che questo momento non turbasse la vita della moglie e delle figlie. In quell'incontro, ho potuto confermare ancora una volta e meglio lo spessore umano e cristiano di Massimo». Mettersi al servizio degli altri era un atteggiamento che al 55enne veniva naturale, sia che si trattasse di impegno in parrocchia, nei panni di catechista e membro del consiglio pastorale, sia che si trattasse di volontariato nelle associazioni laiche.

L'anno scorso, per esempio, aveva prestato la propria voce per leggere le fiabe ai bambini non vedenti. La notizia della sua morte ha lasciato incredula l'intera comunità, che ricorda Massimo come un uomo sorridente e in salute. «La sua discrezione e quella della sua famiglia, che non sono venute meno neanche nel tempo della malattia e della prova, ci fanno leggere questa morte nella luce della fede e della speranza cristiana» conclude don Lucchini. Domenica alle 17.30 nella chiesa parrocchiale ci sarà la recita del rosario. Il funerale sarà celebrato lunedì prossimo alle 15. In queste ore l'intera comunità si stringe attorno alla moglie Maria Chiara e alle figlie Laura e Maddalena, in un abbraccio simbolico carico di affetto. Forte il cordoglio dei colleghi degli uffici fiscali.

Ultimo aggiornamento: 20:27

