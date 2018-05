A 12 anni già dipendenti dal cellulare e il 92% dei ragazzini a quell'età ha già il proprio smartphone

di Federica Cappellato

Toglietemi tutto, ma non il mio smartphone. Si comincia a maneggiare da infanti quello dei genitori e nell'immaginario collettivo rappresenta fin da giovanissimi. Lo si riceve come regalo alla Comunione, tant'è vero che a undici anni, in prima media, praticamente ce l'hanno tutti. Da adolescenti ildiventa l'indiscusso, quello che non ti lascia mai e tu non lasci mai lui. Sempre acceso, sempre connesso, nascosto sotto il cuscino di notte, fedelmente in tasca, nello zaino, sopra il tavolo. Che sia scuola, casa, palestra, «come te nessuno mai».Tanto che: non se ne separa mai, controlla compulsivamente telefonate e notifiche, se esce senza torna freneticamente a prenderlo.Al popolo dei sempre rintracciabili la Consulta del Volontariato della Provincia di Padova, la Fondazione Antonveneta, il Centro Servizio Volontariato di Padova e l'associazione Genitori Attenti hanno dedicato una popolosa indagine, svolta nel corso dell'anno scolastico 2017/2018. La ricerca, focalizzata ad analizzare il fenomenoe la correlazione con letra gli iscritti alle scuole secondarie di primo grado, ha coinvoltodi età compresa tra gli 11 e i 13 anni, che hanno accettato di rispondere a un questionario molto articolato. L'esito è da perfetta generazione i-phonementre solo il 10% di poter collegarsi alla Rete esclusivamente in presenza dei genitori. Il 45% ha confidato di non avere alcuna restrizione nell'utilizzo dello smartphone...