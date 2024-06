Piazzola sul Brenta. Blitz all'alba, carabinieri fermano due dipendenti di Etra e li portano in caserma

PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA) - Stavano svolgendo il loro regolare turno di lavoro a bordo di un mezzo di Etra. Ad un tratto sono stati fermati dai carabinieri che li hanno presi in consegna e portati in caserma. E' successo oggi, 7 giugno, alle prime luci dell'alba a Piazzola sul Brenta.

A procedere sono stati più uomini e mezzi dell'Arma. Nel frattempo il camion di Etra è stato portato in deposito, mentre i due dipendenti sono in caserma per le verifiche del caso. Non è dato sapere su cosa stia indagando l'Arma e quali siano le finalità dell'intervento. Sta di fatto che quello odierno è stato un servizio organizzato e che nella giornata potrebbe dare ulteriori sviluppi. La scena è avvenuta davanti a pochi testimoni visto che il tutto è successo in un orario dove solitamente le strade non sono ancora trafficate. Una volta fermati i due dipendenti Etra, non hanno opposto alcuna resistenza e sono stati fatti salire sulle autoradio per raggiungere il presidio militare. All'operazione hanno partecipato sei pattuglie della territoriale con ulteriori militari in borghese.