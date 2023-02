MESTRINO - Il vicesindaco Mario Fiorindo ha rassegnato le dimissione e lascia la giunta, unitamente alla decisione di uscire anche dal gruppo di maggioranza "Per Mestrino Agostini Sindaco". Fiorindo continuerà a svolgere il suo incarico di consigliere comunale che, però, eserciterà non appartenendo più al gruppo che fa capo al sindaco.

LA SCELTA

Una decisione, la sua, protocollata in municipio ieri mattina e che arriva nell'ultimissimo scorcio di questa amministrazione targata Marco Agostini: Mestrino infatti è un comune prossimo al voto per il rinnovo del sindaco e le elezioni si terranno questa primavera.

Nessuna nota polemica nella decisione dell'ex vicesindaco Fiorindo che lascia anche gli incarichi da assessore al Sociale, alla Sicurezza e alla Viabilità ma la volontà di uscire anche dal gruppo di maggioranza non può non far immaginare qualche incrinatura, o una mancata sintonia con i colleghi.

Fiorindo ricopriva anche la carica di presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio dei vigili urbani di Padova Ovest, composto dai comuni di Selvazzano, Mestrino e Rubano. Carica anche questa che decade non essendo più assessore alla Sicurezza.

«Rassegno le dimissioni dalla carica di assessore e dalle funzioni di vicesindaco - si legge nella lettera depositata in municipio da Fiorindo -, con l'occasione voglio ringraziare di cuore tutti i dipendenti comunali, in particolare quelli dei servizi sociali e demografici, per la loro disponibilità e stima dimostrata in ogni occasione. Un mio grazie infinito lo devo ai volontari del trasporto sociale, per la loro dedizione al servizio in favore delle persone anziane e ammalate di Mestrino. Rimango a ricoprire la carica di consigliere comunale fuori dalla lista fino alla fine del mandato».

LE REAZIONI

Dimissioni che hanno sorpreso il sindaco Marco Agostini, che ha commentato: «Questa mattina (ieri ndr), prima che si svolgesse la riunione di giunta, il vicesindaco ha comunicato al sottoscritto, agli assessori e al segretario generale la volontà di dimettersi per ragioni personali. Sono rimasto sorpreso: mai fino a oggi aveva manifestato opinioni e voti contrari alla maggioranza, né in consiglio né in giunta. Lo ringrazio per il lavoro svolto in tutti questi anni».

Fiorindo è un veterano della politica locale, sulle spalle porta 15 anni di presenza in amministrazione sempre con la carica di vicesindaco. Eletto nel 2008 con il primo mandato del sindaco Marco Valerio Pedron, è stato rieletto in consiglio nel 2013, secondo mandato di Pedron, e anche qui ha ricoperto il ruolo del vice. Nel 2018 cambio di guardia con Marco Agostini ma costante la presenza di alcuni volti storici in lista, fra questi anche quello di Fiorindo. Anche nell'ultima tornata elettorale è stato eletto in consiglio comunale, e anche qui, l'ingresso in giunta con la carica di vicesindaco e i referati a Sociale, Sicurezza e Viabilità.